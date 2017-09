Verdachte (21) aanslag Londen met Brabantse familie weer op vrije voeten

'Superhond' Frida heeft in Mexico al meer dan 50 mensen gered

14:14 Ze is een van de grootste helden op dit moment in Mexico: speurhond Frida. In haar carrière als reddingshond heeft ze al meer dan 50 mensen gered die slachtoffer waren van een natuurramp. En ook na de aardbeving in Mexico van begin deze maand was ze succesvol in haar taak. Dankzij haar werden twaalf mensen onder de puinhopen vandaan gehaald.