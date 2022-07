Verdachte bekent moord op Japanse oud-premier

De 41-jarige verdachte die is aangehouden na de moord op de Japanse oud-premier Shinzo Abe heeft schuld bekend en erkend dat Abe het doelwit was, liet de politie van het westelijke district Nara weten op een persconferentie. De werkloze Tetsuya Yamagami schoot met een zelfgemaakt vuurwapen . Onduidelijk is of hij onderdelen op internet heeft besteld.

In zijn huis vond de politie enkele vuurwapens en explosieven. Bewoners van het pand hebben het advies gekregen het gebouw te verlaten. De politie kan nog niet zeggen of het ging om een 3D-geprint wapen. Of ook de kogel handgemaakt was is onduidelijk.

De verdachte had volgens de politie wrok tegen een religieuze organisatie waarvan hij dacht dat Abe eraan verbonden was. Om welke organisatie het gaat kan de politie niet zeggen. Daar wordt onderzoek naar verricht. Onderzocht wordt ook waarom hij Abe als doelwit had gekozen en geen andere vermeende leden van de organisatie, waarvan onduidelijk is of die überhaupt bestaat. Daarnaast kijkt de politie of hij alleen handelde.

De man had volgens lokale media daarvoor al toegegeven dat hij de oud-premier wilde doden, maar niet om politieke redenen. Hij leek volgens de politie tijdens zijn verhoor geen emotie te tonen, maar beantwoordde vragen op een rustige manier. Hij verklaarde dat hij drie jaar lid was geweest van de Japanse marine.

De 67-jarige Abe werd beschoten toen hij namens de Liberaal-Democratische Partij (LDP) kiezers toesprak over de Senaatsverkiezingen van komende zondag. Hij was zoals in het verleden vaker dicht in de buurt van mensen. De politie onderzoekt of de veiligheidsmaatregelen afdoende waren en onderneemt actie als blijkt dat dat niet het geval was.

Geschokte reacties

Wereldwijd reageren leiders vrijdag geschokt op de moord. De Amerikaanse president Joe Biden zei vrijdag ‘verbluft, verontwaardigd en diep bedroefd’ te zijn door de moord. ,,Dit is een tragedie voor Japan en voor iedereen die hem kende. Ik betuig mijn diepste medeleven aan zijn familie.”



De Duitse bondskanselier Olaf Scholz zei dat hij ‘verbijsterd en diep bedroefd’ was door het nieuws. ‘We staan dicht aan de zijde van Japan, zelfs in deze moeilijke uren’, tweette Scholz, die zijn diepste medeleven betuigde met de familie van Abe. De Franse president Emmanuel Macron zegt dat Japan een geweldige premier heeft verloren ‘die zijn leven wijdde aan zijn land en werkte om de orde in de wereld te verzekeren'.

‘Ongelooflijk triest nieuws over Shinzo Abe’, twitterde de Britse premier Boris Johnson. ‘Zijn wereldwijde leiderschap door onbekende tijden zal door velen worden herinnerd. Mijn gedachten zijn bij zijn familie, vrienden en de Japanse bevolking’, aldus Johnson. Ook premier Mark Rutte reageerde via Twitter. ‘Oud-premier Abe van Japan is na een laffe aanslag overleden’, aldus Rutte. De Nederlandse premier spreekt van een zwarte dag voor de Japanse democratie. ‘Ik bewaar de beste herinneringen aan onze samenwerking en vriendschap. Mijn gedachten zijn bij zijn naasten evenals bij de bevolking van Japan.’

Strijdmakker

De Europese Unie herdenkt Abe als een vriend en strijdmakker voor de vrije wereld van democratie en internationale samenwerking. Abe was ‘een fijn iemand, een fantastische democraat en een voorvechter’ van de wereldorde van overleg en afspraken, zegt voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. EU-buitenlandchef Josep Borrell herdenkt hem als ‘een vriend van de EU’ die de banden tussen Japan en Europa op alle vlakken heeft helpen aanhalen.

Von der Leyen en Borrell en ook voorzitter Charles Michel van de raad van regeringsleiders veroordelen de ‘laffe’ aanslag op Abe. ,,Ik zal de brute moord op deze geweldige man nooit begrijpen”, laat Michel weten. Die vond nota bene plaats tijdens een campagne voor democratische verkiezingen, merkt de buitenlandchef op.