Verdachte Dave De K. wordt in België vervolgd voor zijn rol rond de dood van Dean

,,Omdat zowel het slachtoffertje, de nabestaanden en de verdachte de Belgische nationaliteit bezitten is een vervolging door de Belgen het meest opportuun. Het Nederlandse deel van het onderzoek wordt voortgezet en de resultaten daarvan zullen aan de Belgen worden overgedragen. Ook in België wordt verder onderzoek gedaan", laat het OM weten. De verdachte wordt donderdag voorgeleid.



De K. werd in Meerkerk gearresteerd. Het lichaam van Dean werd eveneens op Nederlands grondgebied aangetroffen, maandagvond op Neeltje Jans. De vriendin van de 34-jarige Dave De K. is ook aangehouden. Dit gebeurde door de onderzoeksrechter in Dendermonde op verdenking van ontvoering en moord. R. W. heeft de Nederlandse identiteit en is afkomstig uit Sint Jansteen. Wel is ze, net als De K. woonachtig in België.



De vrouw werd maandagnacht opgepakt tijdens een huiszoeking in Sint-Gillis-Waas, in het pand waar ze samen met De K. woonde. Slachtoffertje Dean verbleef in het verleden ook al eens bij het koppel. Ook vorige woensdag was dat het geval, bedoeling was dat hij er een nacht zou logeren. Toen het kind veel langer wegbleef, kregen de moeder en de grootmoeder verschillende smoezen te horen.