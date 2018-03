Verdachte in moordzaak Vlaamse Sofie ook aangeklaagd voor foltering en verkrachting

Het lichaam van het slachtoffer werd begin vorig jaar aangetroffen op het strand van Knokke, onder een terras aan de Zeedijk. De autopsie bracht aan het licht dat Sofie Muylle in de loop van de nacht met geweld om het leven was gebracht. Voorlopig blijft het onduidelijk wat haar precies overkomen is tijdens een avondje uit met haar vriend.



In juni werd Alexandru C. in Roemenië opgepakt in het kader van een Europees aanhoudingsbevel. In de maanden voor en na de moord verbleef hij in Knokke-Heist. Op camerabeelden was te zien hoe de man, gehuld in een blauwe jas, na de feiten urenlang bleef rondhangen in de buurt van het lichaam. Op het lijf van het slachtoffer werd DNA van de verdachte aangetroffen. Bij een test met de leugendetector bleek C. leugenachtig.