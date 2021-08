Verdachte jager had militair Conings liever nooit gevonden: ‘Ik dreig al mijn spaargeld kwijt te raken’

Het is 20 juli 05.00 uur in de ochtend als 17 agenten plotseling op de deur van Nard Houben staan te bonken. Met een slijpschijf hadden ze de ketting van de poort los gemaakt. Exact een maand eerder had Houben het lichaam van Conings in het Dilserbos (België) gevonden. ,,Slaapdronken deed ik in mijn onderbroek de deur open”, begint hij zijn verhaal. ,,Uit het niets lieten ze mij weten dat ik werd opgepakt voor illegaal wapenbezit. Nog voor ik het goed en wel besefte, zat ik als een topcrimineel in de politieauto op weg naar het commissariaat in Hasselt.”