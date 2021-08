Verdachte van Duitse seksmoord met kannibalistische achtergrond voor de rechter

Stefan R. wil voorlopig geen commentaar geven, verklaarde een van zijn twee advocaten. De veertiger - gezet, kort donkerblond haar, hoog voorhoofd, bril en een groen ruitjeshemd met lange mouwen - verborg zijn gezicht achter een zilverkleurige dossiermap tijdens de fotosessie voor het begin van de rechtszaak.

De leraar uit Pankow, een stadsdeel in het noorden van Berlijn, zou in de nacht van zaterdag 5 op zondag 6 september 2020 de 43-jarige Stefan Trogisch uit het noordoostelijke stadsdeel Lichtenberg hebben vermoord. De twee mannen hadden elkaar op een datingwebsite voor homoseksuele mannen ontmoet en afgesproken bij de latere verdachte thuis.

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat uit van een ‘sadistisch-kannibalistisch, seksueel motief’. Er waren volgens haar geen aanwijzingen dat het slachtoffer had ‘ingestemd’ met zijn dood en evenmin dat hij ook interesse had in kannibalisme. De leraar zou het lijk in zijn appartement hebben versneden en lichaamsdelen op verschillende plaatsen in de stad hebben begraven. De moord gebeurde ‘ter bevrediging van het seksuele instinct’ en op ‘tot nu toe onbekende wijze’, maakte de officier van justitie in mei bekend nadat de aanklacht tegen de verdachte was ingediend.

Vleesresten botzaag

Stefan Trogisch verliet op 5 september tegen middernacht het appartement dat hij deelde met een huisgenoot. Daarna werd niets meer van de hoogspanningsmonteur vernomen. Zijn huisgenoot gaf hem op als vermist. Twee maanden later werd een ‘ontvleesd’ dijbeen van het slachtoffer gevonden, een week later zijn romp. Dankzij een taxichauffeur en speurhonden kwam de politie terecht bij de woning van de verdachte. Het uitpeilen van diens mobieltje versterkte de verdenking.

In een nieuwe maar lege vriezer in de woning van R. vonden speurders bloedsporen. Ze bleken afkomstig te zijn van het slachtoffer. Hetzelfde geldt voor vleesresten op een medische botzaag. In de kelder werden een steekwagen en 25 kilo natriumhydroxide gevonden. De chemicaliën zouden menselijk weefsel oplossen. Stefan R. werd op op 18 november gearresteerd.

Meesterslager

Volgens het OM at de verdachte mogelijk delen van zijn slachtoffer op. Dat vermoeden is gebaseerd op zoekopdrachten in de computer en een analyse van gegevens in de smartphone van de leraar. Hij was volgens de aanklager ook actief op kannibalisme-fora, opereerde onder de schuilnaam ‘Meesterslager69' en zocht ‘maandenlang naar informatie over hoe je mensen kunt slachten en eten.’ Hard bewijs van kannibalisme is er niet.

Intussen zijn alle lichaamsdelen van het slachtoffer gevonden op één na: de penis.

De rechtszaak tegen de vermeende moordenaar gaat verder op 17 augustus. Er zijn in totaal 25 dagen uitgetrokken voor het proces. De uitspraak wordt verwacht op 21 oktober. Bij een veroordeling hangt hem levenslang boven het hoofd.

Sekskannibaal

De zaak roept herinneringen op aan de Duitse ‘sekskannibaal’ Armin Meiwes. De 44-jarige computeringenieur vermoordde in 2001 een 43-jarige Duitser op diens eigen verzoek. Dit na plaatsing van een advertentie waarin het slachtoffer schreef: ‘Jonge, goed gebouwde man wil graag opgegeten worden.’ Voordat hij werd vermoord, sneed de moordenaar zijn penis af die ze samen opaten. De moordenaar kreeg levenslang wegens moord uit seksuele bevrediging.

Een Japanse student in Parijs schokte in 1981 de wereld door zijn Nederlandse medestudente Renée Hartevelt (24) te vermoorden en gedeeltelijk op te eten. Het was zijn wens om ‘vrouwenbillen’ te eten. Issei Sagawa werd niet veroordeeld omdat hij ontoerekeningsvatbaar was verklaard als gevolg van een geestesstoornis. De Japanner belandde in een inrichting en werd in augustus 1985 uitgeleverd aan zijn vaderland, waar hij werd opgenomen in een kliniek in Tokio. In 1986 kwam de dertiger op vrije voeten, naar verluidt dankzij tussenkomst van zijn vader, een invloedrijke topbankier.

