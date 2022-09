Verdachte van moord op Dean (4) krijgt gunstregime in gevangenis: ‘Werkt als hulpje van de cipiers’

Antwerpse dierentuin ontzegt vrouw toegang: ‘Ze blijft contact zoeken, dat is niet gezond voor de chimpansee’

De dierentuin van Antwerpen heeft een vaste bezoeker de toegang ontzegd. De vrouw was er al herhaaldelijk op gewezen dat haar gedrag tegenover één van de chimpansees, Chita, niet goed was voor het welzijn van het dier. Ze zocht regelmatig meerdere uren per dag interactie met het dier, waardoor de aap niet op een correcte manier een band met de andere chimpansees kon opbouwen. ,,Ze heeft al zo veel kansen gehad, het is genoeg”, zegt de dierentuin.

22 september