Verdachte van moord op IKON-journalisten opgespoord

De IKON-journalisten Koos Koster, Jan Kuiper, Joop Willemsen en Hans ter Laag maakten in 1982 een reportage over de gewelddadige burgeroorlog in El Salvador. Ze liepen in een hinderlaag van het Salvadoraanse leger en werden doodgeschoten.



Volgens Zembla kwam een commissie van de Verenigde Naties in 1993 tot de conclusie dat Reyes Mena verantwoordelijk is voor die gebeurtenis. Maar hij is nooit vervolgd. Tot twee jaar geleden gold in El Salvador een amnestiewet, die bepaalde dat verdachten van oorlogsmisdaden vrijuit gingen. Maar twee jaar geleden is die wet afgeschaft.