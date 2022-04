Verdachten fatale ontgroening België onderschatten ernst van onterende studentendoop

UpdateIn het Belgische Hasselt vond de eerste procesdag plaats van de zaak over een extreem ontgroeningsritueel in Leuven eind 2018, waarbij de 20-jarige student Sanda Dia om het leven kwam. De meesten van de achttien verdachten kwamen vrijdag al aan het woord. Zij verweerden zich door te zeggen dat zij niet beseften hoe erg Dia er destijds aan toe was.

Volgens Belgische media gaven de (oud-)leden van de studentenvereniging Reuzegom de rechter en aanklager een toelichting op de fatale ontgroening en spraken ze over hun eigen ontgroeningservaringen. Die noemde een van hen zelf ook ‘traumatisch’. De verdachten hadden bijnamen als ‘Strontvlieg’, ‘Placebo’ en ‘Zaadje’ en verklaarden veelal spijt te hebben.

Zo zei ‘Janker’ tijdens het proces dat hij vóór de gebeurtenis erg sociaal was, maar dat dit sinds die dag radicaal is veranderd. ,,De impact op mijn leven is gigantisch, maar nog niets in vergelijking met wat de nabestaanden doormaken. Ik kan niet meer op een normale manier in België functioneren. Ik voel een enorme schaamte’’, zo citeert De Morgen hem.

Onterende behandeling

De achttien betrokkenen worden schuldig geacht aan onopzettelijke doding, onterende behandeling en het opzettelijk toedienen van schadelijke stoffen met de dood tot gevolg. De ingenieursstudent aan de KU Leuven stierf op 7 december 2018, nadat hij en twee andere studenten twee dagen lang feitelijk gemarteld werden. Ze werden op 4 december in Leuven onder andere verplicht een liter gin te drinken en daarna enkele halve liters bier.

De volgende ochtend moesten ze ‘schachtenpap’ drinken, een goor brouwsel waarvoor in een blender levende goudvissen, muizen, een paling en visolie waren vermengd. Ook moesten de drie studenten een soort put graven die werd gevuld met ijswater. Terwijl andere leden van de studentenvereniging hun behoefte deden in de put moesten Sanda Dia en de anderen daarin blijven staan.

Na dertig uur viel de student om en werd hij met ernstige onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. De grote concentratie zout in de pap werd Dia uiteindelijk fataal. Twee dagen later overleed hij aan meervoudig nierfalen. Terwijl Dia vocht voor zijn leven waren andere leden van de studentenvereniging vooral bezig sporen uit te wissen, meldden Vlaamse media. ,,We dachten dat het opgelost was: hij was in het ziekenhuis en ze zouden hem daar kunnen helpen’’, aldus een van de verdachten.

Lees verder onder de video.

Onopzettelijke doding

Na een tuchtrechtelijk onderzoek in 2019 kregen de betrokken studenten een taakstraf en moesten ze een paper schrijven. Er kwam veel kritiek op deze lichte straf. Het OM van Belgisch Limburg stelde vervolgens een strafrechtelijk onderzoek in. De Katholieke Universiteit van Leuven heeft daarop een aantal van de studenten tijdelijk of voorgoed van inschrijving uitgesloten.

De achttien verdachten riskeren volgens de Vlaamse nieuwssite Het Laatste Nieuws celstraffen tot vijftien jaar. Het proces duurt minstens een week. De uitspraak volgt naar verwachting volgende maand.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: