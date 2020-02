Verdachten terreurcel Duitsland hadden contact met extreemrechtse Finse burgerwacht

De vermeende terreurcel die de Duitse politie denkt te hebben ontmanteld met de arrestatie van twaalf verdachten, had nauwe banden met een extreemrechtse en van oorsprong Finse burgerwacht. Dat meldt de krant Welt am Sonntag op basis van bronnen dicht bij het onderzoek. Soldiers of Odin werd opgericht als antwoord op de migrantenstroom naar Finland.

De Duitse verdachten handelden volgens de krant onder de naam Der harte Kern (De Harde Kern). Of ze ook zwarte hoodies droegen met Vikingschedels als logo, zoals de Soldiers of Odin, is niet bekend. De Finse burgerwacht werd in 2015 opgericht om ‘het veiligheidsgevoel te vergroten’ vanwege de migrantenstroom. Dit door in te grijpen bij incidenten en die te melden aan de politie.

De militie zegt niet extreemrechts te zijn en alleen te willen beschermen tegen ‘criminele immigranten, zonder te kijken naar etnische achtergrond’. De Finse leider Mika Ranta heeft echter wel connecties met een extreemrechtse Finse partij. Volgens de Finse omroep Yie zouden leden met een hoge positie ook connecties hebben met racistische en nazistische groepen.

Duitse terreurcel

Vanuit Finland breidde de burgerwacht zich uit naar andere Europese landen. Daaronder Duitsland. Het is nog onduidelijk wat verstaan moet worden onder de ‘nauwe banden’ tussen de Finse en/of Duitse militie en de vermeende rechtse terreurcel die de Duitse politie denkt te hebben opgerold. Dat gebeurde vrijdag met dertien huiszoekingen in zes deelstaten. De groep zou van plan zijn geweest om ‘chaos’ in de samenleving te creëren en aanslagen te plegen op asielzoekers, moslims en politici.

De twaalf opgepakte verdachten, allemaal Duitse staatsburgers, verschenen gisteren voor de onderzoeksrechter in Karlsruhe. Die beval hun aanhouding. De vermeende leider van de groep is een man uit het Zuid-Duitse Augsburg (Beieren). Hij zou de extreemrechtse terreurgroep in september vorig jaar hebben opgericht met drie andere hoofdverdachten, afkomstig uit Esslingen (Baden-Württemberg), Minden-Lübbecke (Noordrijn-Westfalen) en Uelzen (Nedersaksen). De overige acht verdachten zouden hen geholpen hebben op financieel vlak en bij de aanschaf van wapens. Alle twaalf verdachten zijn mannen.

Nederland

Soldiers of Odin trad medio 2016 voor het eerst op in Nederland. Chapter Groningen meldde toen een asielzoeker uit Oude Pekela te hebben aangehouden die vrouwen zou lastigvallen. Dit ‘na een klopjacht van een uur'. De politie ontkende dat de groep de man had overgedragen aan agenten. Zij troffen na een melding een in elkaar geslagen man aan, zei een woordvoerder destijds tegen deze site. De Chapter-leider ontkende dat zijn ‘medesoldaten’ of hij iets te maken hadden met de mishandeling.