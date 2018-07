Verkeer muurvast in vakantielanden: drie uur in de file

In Frankrijk staan automobilisten zo'n drie uur in de file op de A7 tussen Lyon en Orange en de A9 tussen Montpellier en de Spaanse grens. Op de A10 Tours-Bordeaux-Spanje is de file nog net iets langer.



Bij de Zwitserse Gotthardtunnel staat het verkeer richting Italië vast. Vakantiegangers moeten er zo'n anderhalf uur wachten. Ook de Karawankentunnel op de grens tussen Oostenrijk en Slovenië is een knelpunt. In Duitsland valt het tot nog toe relatief mee met de verkeersdrukte, aldus de ANWB.



Volgend weekend wordt het vermoedelijk nog drukker op de wegen: die dag geldt als Zwarte Zaterdag in Frankrijk. Met deze vijf tips overleef je zwarte zaterdag.