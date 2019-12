Verkiezingen dik gewonnen, maar deze problemen wachten nu al op Boris Johnson

Oud-ko­ning Albert II verplicht tot vader­schaps­test in zaak ‘dochter’ Delphine

17:01 Het hoogste rechtscollege in België, het Hof van Cassatie, heeft vandaag bepaald dat het dna van de voormalige Belgische koning Albert II (85) moet worden vergeleken met dat van zijn vermeende dochter: de 51-jarige kunstenares Delphine Boël. De vrouw stelt dat zij het resultaat is van een geheime affaire die de vorst in de jaren zestig had met haar moeder. Ze wil worden erkend als Alberts biologische dochter.