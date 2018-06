Verkracht, aan boom gebonden en in brand gestoken: strafhof onderzoekt gruwelijkheden tegen Rohingya's

Rechters kwamen afgelopen week achter gesloten deuren bijeen om zich over de zaak te buigen. De Britse krant The Guardian had inzage in het bewijsmateriaal, dat naar Den Haag is gestuurd door een coalitie van organisaties uit Bangladesh. In dat land verblijven honderdduizenden Rohingya's die sinds afgelopen augustus op de vlucht sloegen voor het moordende leger van Myanmar.



De documenten beschrijven onder andere het verhaal van Marwa (10). Haar familie is doodgeschoten door het leger van Myanmar. Zelf werd ze, met een groep andere jonge meisjes uit haar dorp, meegenomen naar een school in de buurt waar ze herhaaldelijk door een groep soldaten werden verkracht.



Een ander huiveringwekkend verhaal is dat van Khurshida (20). Zij werd met een aantal andere Rohingyavrouwen gevangengenomen, uitgekleed, vastgebonden aan bomen en dagen achter elkaar verkracht. Uiteindelijk verloor ze haar bewustzijn. Soldaten dachten dat ze dood was en dumpten haar buiten het kamp.



De jonge Rohingyavrouw Sakilda (25) wist te ontkomen toen haar hele familie door soldaten in een huis werd opgesloten dat zij vervolgens in brand staken. De documenten bevatten verder ook de getuigenis van Nur Jahan (31), die herhaaldelijk op gewelddadige manier werd verkracht terwijl haar dochtertje van 7 moest toekijken.