Verlamde Fransman mag ondanks protest van zijn ouders nu echt sterven

Na een jarenlange juridische strijd is de behandeling van de verlamde Fransman Vincent Lambert gestopt, waardoor hij in de komende dagen zal overlijden. Zijn vrouw en broers en zussen zijn opgelucht, maar de ouders van Lambert protesteren hevig. „Ik wil mijn zoon zien voordat hij gaat slapen.”

De 42-jarige man wordt sinds een motorongeluk in 2008 kunstmatig in leven gehouden, maar dat is vanaf vandaag voorbij. De artsen hebben de behandeling per direct gestopt. Een beschamend besluit, zeggen de ouders van Vincent Lambert. Vooral het idee dat hun kind geen eten en drinken meer krijgt roept weerstand bij ze op, omdat Lambert volgens hen nu 'van honger en dorst’ zal sterven. Ook hebben ze hun kind naar eigen zeggen niet eens meer kunnen omhelzen. Moeder Viviane is woedend en verdrietig: „Ze zijn monsters. Ik wil mijn zoon zien voordat hij gaat slapen.”

De zaak leidt tot veel ophef in Frankrijk. Zo bestempelde de Franse tak van de katholieke kerk de beslissing als een vorm van euthanasie, wat verboden is in het land. En afgelopen weekend kwamen betogers bijeen om tegen het stopzetten van de behandeling te protesteren.



Ook politici mengen zich in de discussie over de verlamde Fransman. François-Xavier Bellamy van de rechtse oppositiepartij Les Républicains zegt ‘de haast’ waarmee de behandeling van Lambert wordt gestaakt niet te begrijpen. Zo’n 1500 andere Franse patiënten zouden in een vergelijkbare toestand verkeren.



De ouders hebben een beroep gedaan op president Emmanuel Macron. De lijsttrekker van zijn partij bij de Europese verkiezingen, Nathalie Loiseau, stelt echter dat een staatshoofd niet bij machte is een uitspraak van de rechter terug te draaien.

Jarenlange strijd

Binnen de familie van Lambert heerste jarenlang grote verdeeldheid. De vrouw en de broers en zussen van Lambert wilden de behandeling laten stoppen, zijn ouders probeerden dat uit alle macht te voorkomen. De juridische strijd bracht hen uiteindelijk zelfs tot aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat in 2015 tot de beslissing kwam dat de behandeling gestaakt mocht worden. Daarmee werd de uitspraak van de hoogste Franse rechters van een jaar eerder gevolgd.