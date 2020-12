Verlaten boot met 650 kilo cocaïne aangespoeld op eiland na tocht van 12.000 kilometer

Vrouw stort voor ogen van gezin van klif bij maken van selfie en overlijdt

15 december Een 38-jarige vrouw is dodelijk ten val gekomen terwijl ze een selfie wilde maken in een Australisch park. Rosy Loomba viel voor de ogen van haar gezin de diepte in toen ze poseerde op een rots in het Grampians National Park in de staat Victoria.