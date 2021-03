Verlaten Fukushima maakt verpletterende indruk: ‘Alsof je rondloopt in levensechte horrorfilm’

video Paus in pantserwa­gen brengt boodschap van hoop in Irak

5 maart Ondanks de coronapandemie en dreiging van geweld begon paus Franciscus vanmiddag aan een historisch bezoek aan Irak. De komst van de paus is een steun in de rug voor de geplaagde christelijke minderheid in het land, en goede PR voor de Irakese regering na jaren van oorlog en chaos.