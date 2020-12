Verliefde Schot op jetski vaart 4,5 uur naar coronavrij eiland en moet de cel in

Voormalige first ladies nemen het op voor Jill Biden na denigre­rend opiniestuk

4:39 Onder anderen de voormalige first ladies Michelle Obama en Hillary Clinton hebben het opgenomen voor Jill Biden, de echtgenote van aanstaand president Joe Biden, nadat in een opiniestuk in The Wall Street Journal (WSJ) werd gesteld dat zij haar doctorstitel niet meer zou moeten voeren.