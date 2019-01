‘Vermeende geluidsaanvallen op ambassade VS in Cuba veroorzaakt door krekels’

De mysterieuze ‘geluidsaanvallen’ op Amerikaanse en Canadese diplomaten in Cuba zijn afkomstig van bronstige krekels. Dat beweren twee biologen die een opname van zo’n vermeende aanval met geluidsgolven onderzochten, schrijft The New York Times .

In november 2016 meldden Amerikaanse diplomaten in Cuba voor het eerst klachten over doordringend, snerpend lawaai dat ze hoorden en waarna ze gezondheidsproblemen kregen als hoofdpijn, duizeligheid, gehoorverlies en concentratiestoornissen.



Meer dan twintig diplomaten werden onderzocht. Bij sommigen van hen werden tekenen van een hersenschudding of van andere hersenletsels vastgesteld. Er werd aanvankelijk gedacht aan een soort van ultrasonisch wapen, dat de Cubanen zouden inzetten tegen de diplomaten van de Amerikaanse ambassade, maar dat zou de hersenschade niet kunnen verklaren.



De VS trokken meer dan de helft van het personeel op de ambassade terug uit Havana. Er ontstond internationale heisa rond de vermeende ‘aanvallen op de gezondheid’. Er dook ook een geluidsopname van op, die verspreid werd door persagentschap AP.



Vanaf het begin werd het geluid omschreven als iets wat leek op het getjirp van krekels. Volgens twee wetenschappers die de opname analyseerden, is dat ook exact wat het is: het geluid van mannelijke krekels in paringstijd. Dat lieten Alexander Stubbs van de University of California in Berkeley en Fernando Montealegre-Z van de University of Lincoln in Engeland afgelopen week weten.

