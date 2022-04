Vermeende metroschutter (62) New York gearresteerd

met VideoDe voortvluchtige verdachte van de schietpartij in een metrostation in Brooklyn, gisteren met 23 gewonden, is gearresteerd. Dat verklaarde een politiefunctionaris tegenover persbureau Associated Press (AP).

De 62-jarige Frank R. James werd in hechtenis genomen in Manhattan, zei de functionaris. Meer details zijn volgens hem nog niet beschikbaar.

Lees ook Play Tien mensen beschoten in metrostation New York, politie zoekt naar verdachte uit Philadelphia

Rechercheurs hadden dinsdagmiddag aangekondigd dat ze op zoek waren naar James, van wie werd aangenomen dat hij een busje had gehuurd dat mogelijk verband hield met het geweld. Woensdagochtend zeiden de autoriteiten van New York dat hij een verdachte was van de schietpartij zelf. De politie had aanvankelijk gezegd dat de 62-jarige werd gezocht voor verhoor omdat hij een busje had gehuurd dat mogelijk verband hield met de aanval, maar wist niet zeker of hij verantwoordelijk was voor de schietpartij.

Frank James kwam in beeld omdat hij werd gelinkt aan de plaats delict. De politie vond de creditcard van de man in het metrostation, waarmee James het busje in Philadelphia had gehuurd. Ook vonden onderzoekers de sleutels van de bestelwagen die door James was gehuurd en vlakbij het metrostation was achtergelaten. In de bestelwagen lagen kleding en andere spullen van James.

De verdachte plaatste de afgelopen jaren tientallen video’s op sociale media waarin hij de VS bestempelde als een racistische plek overspoeld door geweld. Hij ging in de filmpjes ook flink tekeer tegen de burgemeester van New York City, Eric Adams. ,,Ik ben het slachtoffer van uw beleid voor geestelijke gezondheid”, zegt hij in een filmpje dat gedeeld werd op het YouTube-kanaal ‘prophetoftruth88'. ,,Ik zit vol haat, vol woede en vol bitterheid.‘’

Volledig scherm Verdachte Frank James in het opsporingsbericht van de New Yorkse politie. © AFP

‘Horrorshow’

De man heeft naar eigen zeggen een psychische aandoening. De geestelijke gezondheidsdiensten van New York noemt hij een ‘horrorshow’. Een instelling waar James naar eigen zeggen behandeld wordt, beschuldigt hij van geweld. ,,Geen fysiek geweld, maar het soort geweld dat een kind op de lagere school meemaakt en waardoor hij een wapen zou gaan halen om motherf*ers neer te schieten.”

Sinds de vondst van de video’s krijgt burgemeester Adams extra bescherming, meldt de politie. De autoriteiten loofden een beloning uit van 50.000 dollar (ruim 46.000 euro) voor de tip die zou leiden tot de arrestatie van de schutter. Of zijn aanhouding het gevolg was van zo'n gouden tip is nog niet bekend.

Volledig scherm Agenten surveilleren in het metrostation waar de schietpartij plaatsvond. © AP

De schietpartij vond plaats toen de desbetreffende metro arriveerde in het station 36th Street in het stadsdeel Brooklyn. De schutter zette vlak voor aankomst een gasmasker op en liet twee rookbommen afgaan voordat hij met een semiautomatisch vuurwapen 33 schoten loste.

Paniek

Tien passagiers werden geraakt door kogels. Vijf van hen liggen in kritieke maar stabiele toestand in het ziekenhuis. De dertien anderen raakten gewond toen ze op de vlucht sloegen. Beelden van vlak na de schietpartij laten zien dat passagiers in paniek een met rook gevulde metro ontvluchten.

Burgemeester Adams heeft inwoners van de miljoenenstad opgeroepen ‘waakzaam’ te zijn, maar zei ook dat er geen bewijs is dat de dader een handlanger had. ,,Het lijkt erop dat hij alleen handelde”, aldus Adams. De politie beschouwt de schietpartij momenteel niet als een terroristische daad.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: