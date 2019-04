Vermiste jongen na 7 jaar opgedoken. Of is het een fantast?

Bij de politie in de Amerikaanse stad Newport heeft zich een 13-jarige jongen gemeld die beweert de al 7 jaar vermiste Timmothy Pitzen te zijn. Pitzen is sinds 11 mei 2011 spoorloos. Op die dag beroofde zijn moeder zich van het leven in een motel waar ze met haar zoontje had overnacht. De vrouw meldde in een afscheidsbrief dat haar zoontje ‘veilig was en nooit meer zou worden gevonden’.

Na zijn raadselachtige verdwijning bleef James Pitzen, de vader van de jongen, verbijsterd en radeloos achter. Hij had, voordat zijn echtgenote hun zoontje plotseling van school had gehaald om op vakantie te gaan, al geruime tijd huwelijksproblemen met zijn vrouw. Nadat zijn 43-jarige vrouw dood was gevonden en de jongen als vermist was opgegeven, bleven hij en de politie jarenlang zoeken naar Timmothy. Zonder resultaat.

Volgens de politie, zo melden Amerikaanse media vandaag, klopt het dat zich een vooralsnog onbekende jongen heeft gemeld die vertelt de verdwenen Timmothy Pitzen te zijn. Onderzoek moet nog aantonen of het daadwerkelijk om hem gaat. Hoe dan ook zou de jongen grote gelijkenissen vertonen met de jongen die 7 jaar was toen hij verdween. De jongen meldde urenlang keihard te hebben gerend toen hij erin geslaagd was te ontsnappen uit handen van twee mannen die hij zijn ‘kidnappers’ noemde. Kort voor zijn vlucht zou hij hebben geslapen in een hotel in de staat Ohio. Daar vandaan vluchtte hij de grens over naar de staat Kentucky waar hij na zijn melding bij de politie ter observatie is opgenomen in een ziekenhuis.

Bodybuilders

Volgens inwoners van Newport, de stad waar de jongen opdook, zou hij erg veel lijken op foto's van Timmothy Pitzen die jaren geleden bij een opsporingsbericht werden verspreid. Ze zagen de jongen ‘in verwarde toestand, met krassen op zijn gezicht en angstig ogend’ voor het politiebureau drentelen. De politie heeft inmiddels verklaard dat de jongen een gedetailleerde beschrijving heeft gegeven van de twee mannen die hem de afgelopen jaren verzorgden. Het zou gaan om blanke bodybuilders waarvan er één een tatoeage van een spin in zijn nek heeft en de andere man een kronkelende slang op een onderarm. De twee reden in een splinternieuwe Ford SUV die al wat beschadigingen op een bumper had.

Quote Het kan om een verzinsel gaan. Maar we vinden de melding wel opvallend. Want welke jongen verzint zoiets? Recherche In het kinderziekenhuis waar de jongen sinds woensdag onder toezicht staat van de autoriteiten, mag hij nog geen bezoek ontvangen. De recherche wil, voordat überhaupt sprake is van een eventuele hereniging met zijn familie, eerst zijn dna vergelijken met dat van James: de vader. ,,We moeten honderd procent zeker weten dat het daadwerkelijk om Timmothy Pitzen gaat. In dergelijke zaken is voorzichtigheid noodzakelijk. Het kan namelijk ook om een verzinsel gaan. Wel vinden we de melding opvallend. Want welke jongen verzint zoiets?”

De grootmoeder en vader van Timmothy Pitzen hebben inmiddels aan Amerikaanse media verklaard ‘dolblij maar zeer afwachtend’ te zijn. De oma: ,,Ik heb al die jaren gehoopt dat onze Timmothy weer boven water zou komen.” En de vader: ,,Sinds zijn verdwijning weet ik dat hij nog in leven moest zijn. Mijn toenmalige vrouw zou ons zoontje nooit iets aandoen.”

Wanneer het onderzoek naar de identiteit van de jongen is afgerond, is nog onduidelijk. De vader vertelde aan nieuwszender ABC dat hij momenteel door de allerdiepste dalen gaat. ,,Sinds ik hem als 7-jarige jongetje afzette bij de basisschool en hem vervolgens nooit meer zag, wacht ik elke dag op het verlossende telefoontje. Het zal de dag van mijn leven zijn als het echt Timmothy blijkt te zijn.” Of de vooralsnog onbekende jongen is belaagd door wat hij noemt zijn kidnappers, is onduidelijk. De politie heeft daar nog geen mededelingen over gedaan. Evenmin is bekend of de politie, die nog geen foto's heeft vrijgegeven van de opgedoken jongen, een zoektocht is begonnen naar de mannen die hij uitvoerig beschreef.

Zie je het leven niet meer zitten? Of maak je je zorgen over een ander? Praat erover. Bel 0900-0113 of kijk op 113.nl voor hulp. Anoniem, gratis en 24/7.