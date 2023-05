Vermiste Nederlander in Soedan vrijgelaten en geëvacueerd

Een Nederlandse man die vorige week in Soedan werd vastgehouden door de paramilitaire groep Rapid Support Forces (RSF) is weer vrij. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat de Nederlander afgelopen zaterdag is vrijgelaten, waarna hij met een Britse vlucht naar Cyprus is geëvacueerd. Vanuit daar is hij doorgevlogen naar het Verenigd Koninkrijk, waar hij woont.

Familieleden van de man zeiden vorige week tegen Britse media dat de Nederlander op zakenreis was in de Soedanese hoofdstad Khartoem, toen daar gevechten uitbraken tussen de Soedanese krijgsmacht en de RSF. Daarbij zou de man, die volgens de Britse krant The Telegraph behalve de Nederlandse ook de Britse nationaliteit heeft, zijn ontvoerd.

Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken zegt dat de man inderdaad werd vastgehouden door leden van de RSF. Het ministerie stond in die periode in nauw contact met familieleden van de ontvoerde Nederlander. ,,We hebben geadviseerd over een optie om Khartoem te verlaten en daar heeft hij gebruik van gemaakt.”

Over de omstandigheden van de vrijlating kon de woordvoerder niets zeggen. In het Verenigd Koninkrijk is de Nederlander opgevangen op de Nederlandse ambassade. Over zijn toestand is niets bekendgemaakt.

Gevechten

Eerder deze maand braken zware gevechten uit in het Oost-Afrikaanse land. In Khartoem en op meerdere plekken daarbuiten strijden het regeringsleger en milities tegen elkaar. Volgens de Verenigde Naties zijn door het conflict zeker vierhonderd mensen omgekomen.

Stichting Vluchteling heeft 250.000 euro beschikbaar gesteld voor Soedanese vluchtelingen die richting buurlanden Egypte en Tsjaad zijn gevlucht. Dat geld moet onder meer gaan naar drinkwater en sanitaire voorzieningen.

Vorige week werden de eerste Nederlanders geëvacueerd uit Soedan: