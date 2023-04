‘Vermomd als vissersschepen bereiden Russische vaartuigen sabotageacties in Noordzee voor’

Zeer waarschijnlijk kijken de spionageschepen waar toekomstige sabotageacties mogelijk zijn tegen Europese windmolenparken, gasleidingen en internetverbindingen. Dat stellen de makers van een spraakmakende documentaire, die woensdag werd uitgezonden door de Deense, Noorse, Zweedse en Finse nationale omroepen.

Voor de documentaire De Schaduwoorlog zijn vele verdachte Russische schepen gevolgd. Soms lijken het visserstrawlers, maar dan wel volgestouwd met spionageapparatuur. Vaak maskeren verdachte schepen hun routes door transponders uit te zetten.

Tenminste 27 van deze verdachte schepen zouden de afgelopen vijf jaar in Zweedse wateren hebben gevaren of in Zweedse havens hebben aangemeerd. Noorwegen telde de laatste tien jaar zeker vijftig Russische verdachte boten. Eén vissersboot voer 130 keer langs dezelfde plek waar ook toevallig de belangrijkste internetkabel loopt tussen Noorwegen en Spitsbergen. In Finland werd een Russische vissersboot geregistreerd die bizarre vaarbewegingen maakte zonder vis te vangen.

Volgens het gezamenlijke onderzoek van de zenders NRK (Noorwegen), DR (Denemarken), SVT (Zweden) en Yle (Finland) past het allemaal in een grote operatie waarbij het Kremlin met name het oceanografische schip Admiraal Vladimirsky gebruikt voor spionagedoeleinden. Formeel wordt aan boord alleen wetenschappelijk onderzoek gedaan. Maar eind vorig jaar was dit schip bijzonder geïnteresseerd in de grote windmolenparken voor de kust van Nederland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk.

Volgens bronnen bij de inlichtingendiensten in de Scandinavische landen zouden ook andere spionageschepen - doorgaans vermomd als vissers- of vrachtschepen - daar geregeld kijken. Die kunnen worden ingezet om de energie-infrastructuur van West-Europa in kaart te brengen, en die te ondermijnen als Moskou dat nodig acht.

De Zweedse premier Ulf Kristersson spreekt van ‘serieuze’ onthullingen, die volgens hem onderstrepen dat vanwege de oorlog in Oekraïne ook op de Noord- en Oostzee ‘een zeer risicovolle situatie’ bestaat. Een team van de zender DR voer in een Zodiac rubberboot tot vlak bij de Admiraal Vladimirsky. Twee gemaskerde en gewapende Russische soldaten maakten duidelijk dat dit niet de bedoeling was.

AIVD-baas Erik Akerboom meldde twee maanden geleden dat afgelopen najaar in de buurt van Nederlandse windmolens een Russisch schip was gespot dat zeer waarschijnlijk bezig was met spionage. ,,Dat is mislukt, het schip bevond zich binnen onze territoriale wateren en is door de Kustwacht weggestuurd. Maar het zegt iets over de interesse van de Russen in maritieme infrastructuur. We zijn zeer alert’’, aldus Akerboom tijdens een persconferentie die in het teken stond van de gevolgen van één jaar oorlog in Oekraïne.

Volgens het Kremlin is dat niet waar en staat ook de nu uitgezonden documentaire bol van ‘fouten en ongegronde beschuldigingen’. Belangrijker zou het zijn ‘transparant en onpartijdig internationaal onderzoek te doen’ naar de sabotage van de Nordstream-gaspijpleidingen in de Oostzee afgelopen september, aldus Moskou.

Die sabotage maakte nog eens duidelijk hoe kwetsbaar de kabels en verbindingen zijn die op de zeebodem liggen, ze zijn cruciaal voor de communicatie en de energiebevoorrading tussen Europa en de Verenigde Staten. Sinds de Nordstream-sabotage hebben alle Navo-landen hun waakzaamheid op zee verhoogd.

Volgens de Scandinavische televisiezenders maakt de Russische inlichtingendienst ook jachten die zijn uitgerust met onderwater- of radiobewakingsmiddelen. De veiligheidsdiensten hebben geen twijfel dat de Russen bezig zijn de defensiecapaciteiten van de Navo-landen te testen. Vanwege de gevoeligheid van de operatie zou die rechtstreeks onder president Vladimir Poetin vallen.

De Noorse televisie meldt dat de Russische spionageschepen afhankelijk zijn van het directoraat voor diepzeeonderzoek, de Gugi, een geheime tak van de Russische marine. Afhankelijk van het Ministerie van Defensie opereert de organisatie met name vanuit een geheime basis in de Barentszzee, op het Arctische schiereiland Kola.

