‘Vermoorde halfbroer van Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un was spion voor CIA’

Illegale handel chimpansee­vlees steeds populair­der

13:01 De Britse douane heeft afgelopen maand al zeker duizend kilo ‘bushmeat’ in beslag genomen bij grenscontroles. Het oerwoudvlees, dat afkomstig is uit West-Afrika, is in Europese landen zoals Nederland ten strengste verboden, omdat het ziekteverwekkers kan bevatten en diersoorten die beschermd zijn. Daarnaast wordt het vaak onder onhygiënische omstandigheden verpakt. Eén van de ingrediënten is chimpanseevlees. Het vlees van die primaten lijkt genetisch op dat van ons.