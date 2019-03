Vermoorde Nederlander wilde scheiden van vrouw

Roy van Tinteren (55) meldde zich enkele maanden geleden bij advocaat Sylvie Vanbossuyt. De Belgische woont al 26 jaar op het eiland en staat veel buitenlanders bij. De Brusselse voltrok eind 2017 ook het huwelijk tussen Van Tinteren en de 33 jaar jongere Jennifer.

Lees ook Echtgenote (22) opgepakt voor moord op Nederlander in Dominicaanse Republiek Lees meer

,,Mijn cliënt gaf een paar maanden geleden aan dat de relatie niet goed zat en dat hij wilde scheiden. Ik legde hem uit dat scheiding met onderlinge goedkeuring volgens de Dominicaanse wetgeving alleen mogelijk is na minstens twee jaar huwelijk. Meneer van Tinteren en zijn echtgenote zijn iets langer dan een jaar getrouwd.’’

Twee miljoen

Daarop bood de Nederlander zijn echtgenote een miljoen Dominicaanse Pesos aan (zo'n 17.500 euro) om te vertrekken en nog eens een miljoen als ze een overeenkomst zou ondertekenen om eind dit jaar akkoord te gaan met de scheiding. ,,Mevrouw weigerde te vertrekken’’, bevestigt Vanbossuyt na berichtgeving door de Nederlands-Surinaamse nieuwssite dagonline.nl. ,,Volgens haar handelde ze in het belang van haar familie, die ze naar eigen zeggen moest beschermen.’’

Het verhaal over de scheiding waarmee de Dominicaanse niet akkoord wilde gaan, bevestigt de verklaring van een van de drie verdachten in de zaak. Dat is een 21-jarige Dominicaan met wie Jennifer van Tinteren twee maanden een buitenechtelijke relatie had.

Hij verklaarde volgens de politie dat de vrouw hem vroeg de Nederlander uit de weg te ruimen zodat ze zich diens appartement, auto en andere bezittingen kon toe-eigenen. Dit voor een bedrag van 200.000 Dominicaanse Pesos (zo'n 3.500 euro) in contanten.

Oranje Hyundai

Van Tinterens echtgenote ontkent de beschuldiging maar zit wel vast op verdenking van betrokkenheid bij de moord. Die werd anderhalve week geleden gepleegd, meer bepaald in de nacht van maandag 25 februari op dinsdag 26 februari in Puerto Plata. Volgens Jennifer van Tinteren werd haar echtgenoot tijdens een nachtelijke wandeling ontvoerd en een paar uur later levenloos en met schotwonden teruggevonden.

De politie plaatst vraagtekens bij dat verhaal. Daarin kloppen een aantal zaken niet, zegt Vanbossuyt. ,,Zo verklaarde mevrouw tijdens haar eerste verhoor in de nacht van de moord dat haar echtgenoot was ontvoerd in een zwarte Kia maar dat bleek een oranje Hyundai Sonata Y20 te zijn.’’

Erfenis

Na het verhoor meldde Jennifer van Tinteren zich bij advocaat Vanbossuyt met de vraag hoe het zat met de bezittingen van haar man. ,,Ik legde haar uit dat ze niet alleen bij een scheiding alles moest inleveren wat niet van haar was maar ook bij een overlijden. Tenzij er een testament is dat anders bepaalt.’’

Van Tinterens echtgenote werd afgelopen weekend gearresteerd. Tegelijk met haar voormalige minnaar en een 26-jarige Dominicaan die achter het stuur zou hebben gezeten van de gehuurde Hyundai. ,,De rechter beval gisteren dat ze een jaar in voorarrest blijven. Dit omdat het een complexe zaak is met meerdere beschuldigden en de twee schutters nog voortvluchtig zijn’’, zegt Vanbossuyt. De Dominicaanse hangt volgens haar een maximumstraf van 30 jaar cel boven het hoofd.

Tekst loopt verder onder de tweet

Slippertje

De politie weet volgens de advocate wie de twee mannen zijn. ,,Een van hen heeft de bijnaam Chancletica, wat slippertje betekent. Dit omdat hij altijd op slippers loopt. De man werd herkend in een filmpje dat circuleert op het internet. Daarin is te zien hoe Van Tinterens auto in de bewuste nacht een straat inrijdt en met de lichten knippert, waarna twee mannen instappen. Een van hen droeg slippers.’’

De politie vermoedt dat Jennifer van Tinteren de huurmoordenaars ophaalde met de auto van haar man. Die was op dat moment op een feest. Volgens andere bezoekers was de echtgenote van de Nederlander daar ook maar verdween ze opeens.

Tienerprostituee

Op de Facebookpagina ter nagedachtenis aan Roy van Tinteren staan tientallen reacties van Dominicanen op zijn dood. Veel van de eilandbewoners laten weten dat ze het beschamend vinden wat hem is overkomen. Ze bestempelen zijn echtgenote als een geldwolf.

Volgens enkele bracht Van Tinteren zichzelf in de problemen door te trouwen met Jennifer. Ze zou een tienerprostituee zijn geweest en de Nederlander hebben leren kennen in een nachtclub. Advocate Vanbossuyt bevestigt dat. Volgens haar was er in het begin sprake van echte liefde bij Van Tinteren.

Offshoresector

Roy van Tinteren groeide op in Amsterdam, was begin jaren 2000 directeur van een luchtvrachtbedrijf in Hoofddorp, werkte de laatste jaren in de offshoresector en emigreerde eind 2014 naar de Dominicaanse Republiek. Met de opbrengst van de verkoop van zijn huis in Nederland kocht hij er een appartement. De vijftiger trouwde in oktober 2017 met Jennifer en was als een vader voor haar zoontje Dylan.