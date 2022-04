Veroordeelde moeder van 14 kinderen krijgt op valreep uitstel van executie

Voor het eerst in vier jaar nest rode wolven geboren in het wild: ‘Hoop voor uitgestor­ven soort’

Voor het eerst in vier jaar is er in het wild een nest van zes rode wolvenpups ter wereld gekomen. De rode wolf werd in 1980 in het wild uitgestorven verklaard, maar dankzij een succesvol reddingsprogramma en dit babynieuws is er een beetje hoop onder dierenliefhebbers.

24 april