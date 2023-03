Verschillende explosies waargenomen op bezette Krim: Oekraïne zegt trein met Russische kruisraketten uitgeschakeld te hebben

met videoEr zijn maandagavond verschillende explosies waargenomen op de door Rusland bezette Krim in het zuiden van Oekraïne. Volgens lokale bronnen vonden de ontploffingen plaats in de noordelijke stad Dzjankoj.

Over de toedracht van de feiten bestaat nog veel onduidelijkheid. De Oekraïense militaire inlichtingendienst spreekt in een officieel communiqué over een aanval waarbij Russische kruisraketten uitgeschakeld werden die via het spoor vervoerd werden. Rusland zegt dan weer dat het een Oekraïense drone heeft uitgeschakeld.

Volgens de Oekraïners zou het gaan om uitgeschakelde Russische Kalibr NK-kruisraketten. “Dat zijn raketten die ontworpen zijn om af te vuren vanop schepen van de Russische Zwarte Zeevloot. Het bereik van een dergelijk wapen is meer dan 2.500 kilometer voor landdoelen en meer dan 375 kilometer voor zeedoelen”, klinkt het in het Telegramkanaal van de belangrijkste inlichtingendienst van het ministerie van Defensie van Oekraïne.

Volledig scherm © RV

Kiev zegt niet of het achter de explosie in de buurt van de stad Dzjankoj zit, maar meldt in een verklaring wel dat “de demilitarisering van Rusland” door blijft gaan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Rusland vertelt een heel ander verhaal. Het Russische hoofd van de Krim, Sergey Aksyonov, laat op zijn Telegram-kanaal weten dat Russisch luchtafweer een Oekraïense drone uit de lucht heeft gehaald in Dzjankoj. “Onze luchtverdediging heeft gewerkt”, zegt hij. “Volgens voorlopige gegevens hebben brokstukken van de drone een woning en een winkel beschadigd. Jammer genoeg raakte ook iemand gewond.”

De elektriciteit zou ook uitgevallen zijn in een deel van de stad.

Persbureau Reuters zegt de beweringen van zowel de Oekraïners als de Russen niet te kunnen verifiëren.

Vlakbij Dzjankoj ligt een Russisch militair vliegveld. In de stad zelf en vlakbij bevinden zich enkele militaire faciliteiten en een belangrijk spoorwegknooppunt. Dat laatste wordt door de Russen gebruikt om militair materieel en mankracht naar het bezette zuiden van Oekraïne te transporteren, onder meer naar de regio’s Cherson en Zaporizja.

“Zeldzame aanslag in de Krim”

Als het klopt dat er Russische kruisraketten zijn ontploft door de Oekraïense aanval, is dit volgens de BBC een “zeldzame” aanslag in de Krim, die in 2014 werd geannexeerd door Rusland.

Vorige zomer ontplofte in de buurt van Dzjankoj een grote munitie-opslag. Ook toen was mogelijk sprake van een Oekraïense drone-aanval, maar Kiev geeft zelden toe achter dergelijke aanslagen te zitten.