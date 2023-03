Verslagenheid en woede na bootdrama Italië: ‘Ik heb geluk gehad, zij vonden de dood’

update Zestig migranten verdronken bij Italië, ‘stop met ruzie maken en voorkom tragedies’

Voor de kust van het Zuid-Italiaanse Crotone is een boot met meer dan 200 migranten aan boord in tweeën gebroken. De vrees is dat het aantal dodelijke slachtoffers tot boven de honderd zal stijgen. ,,Stop met ruzie maken en voorkom nog meer van deze tragedies", stelt een VN-baas.