Versnipperd kunstwerk Banksy langdurig in museum Stuttgart

Komende maand is het versnipperde werk al even te bewonderen in het Museum Frieder Burda in Baden-Baden, maar daarna gaat het in permanent bruikleen naar de Staatsgalerie Stuttgart.



Na de snipperactie, die wereldwijd de aandacht trok, werd het kunstwerk herdoopt tot Love is in the bin. Onmiddellijk nadat het telefonisch was verkocht aan de hoogste bieder voor 1,4 miljoen pond (bijna 1,6 miljoen euro) versnipperde de helft ervan.