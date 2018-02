Vertrouwelinge Trump stapt op

Voordat ze lid werd van het campagneteam, had ze geen politieke ervaring. Via een baan bij The Trump Organisation kreeg ze vanaf 2015 een grotere rol in de verkiezingscampagne van Donald Trump. Daardoor werd ze uiteindelijk één van Trumps belangrijkste en meest vertrouwde adjudanten.

Hicks stond te boek als een van de weinigen die de persoonlijkheid en stijl van de president doorgrondde en hem ook mocht tegenspreken. Hicks was degene die was aangewezen om Trump slecht nieuws te brengen als zich dat aandiende, aldus ingewijden. Door haar positie gold ze ondanks haar jonge leeftijd als een van de machtigste vrouwen in Washington.

Curieus moment

Haar ontslag komt op een curieus moment, precies een dag nadat ze voor het House Intelligence Committee, een parlementaire onderzoekscommissie, had verklaard dat ze vanwege haar job soms had gelogen voor de president. "Maar", zo voegde ze er aan toe, "ik heb nooit gelogen over het onderzoek naar de vermeende Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016.”

De speciale aanklager in het Rusland-onderzoek, Robert Mueller, zou van Hicks graag nadere bijzonderheden horen over een verklaring die zij aan boord van het presidentiële vliegtuig in haast zou hebben opgesteld na berichten over een dubieus gesprek tussen Donald Trump junior, de 39-jarige zoon van de president en een Russische advocate. De laatste zou laster over Hillary Clinton hebben toegezegd aan het campagneteam van Trump. Hicks zou Donald Trump, de vader, hebben geadviseerd te zeggen dat zijn zoon met de Russische advocate over adoptiekwesties had gesproken en niet over Hillary Clinton, destijds Trumps grote rivaal voor het Witte Huis.

Verlies van vierde communicatiedirecteur

Witte Huis-woordvoerster Sarah Sanders bevestigde het vertrek van Hicks. Donald Trump verliest zo al zijn vierde communicatiedirecteur in iets meer dan een jaar tijd. Hicks was de opvolger van Anthony Scaramucci, die het tien dagen volhield.

Scaramucci kwam na woordkunstenaar Sean Spicer, die de taak overnam van Mike Dubke. Sanders gaf geen reden voor het vertrek van Hicks. Volgens The New York Times had Hicks tegen collega's gezegd in deze functie alles te hebben bereikt wat ze wilde.

Model

Hicks werkte ooit als model en actrice. Ook behaalde ze een diploma Engelse taal aan de Southern Methodist University in de stad Dallas. Ze werkte ooit bij een sierradenbedrijf van Ivanka Trump, de dochter van de president. Verschillende geruchten deden de ronde dat Hicks een affaire met haar baas zou hebben gehad.

Onlangs kwam Hicks in opspraak vanwege een vermeende relatie met een andere adviseur van Donald Trump, Rob Porter. Hij moest ontslag nemen in het kader van #metoo-onthullingen. Twee ex-vrouwen van Porter beschuldigenden hem van mishandeling. Hicks verdedigde hem.