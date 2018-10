Vervalst geboortekaartje en reis naar de Malediven: man bedriegt vrouw zes jaar lang

De Vlaamse K. (29) was de koning te rijk toen zij op 3 juni 2017 met vier vriendinnen op vrijgezellenweekend vertrok naar Disneyland Parijs. K. zou drie weken later trouwen met Yves P., met wie ze al zes jaar een relatie had. K. was zwanger van hun eerste kindje. Het koppel had net een koopovereenkomst getekend voor een villa van 545.000 euro in het Belgische Kapellen. De toekomst lachte het jonge koppel toe.



,,Bij de ingang van Disneyland kreeg ik te horen dat het boekingsdocument van het reisbureau en de voucher vervalst waren. Ik kon niet geloven dat mijn vriend daar achter zat. Ik dacht dat ik was opgelicht door het reisbureau."



K. en haar vier vriendinnen betaalden toen maar zelf hun vrijgezellenweekend. Eenmaal thuis ging K. verhaal halen bij het reisbureau. Daar was nooit een weekend Disneyland gereserveerd. De aanstaande echtgenote kon dat amper geloven.

Volledig scherm © Patrick Lefelon Quote Ik dacht dat ik was opgelicht door het reisbureau

Nestje

Volledig scherm Yves P. vervalste een geboortekaartje van zijn bankdirecteur. © Patrick Lefelon Enkele dagen later zat ze bij de bank om de hypothecaire lening van 250.000 euro af te handelen. Haar man had zijn arbeidscontract en jaaropgave meegegeven. K. wist niet wat zij hoorde toen de bankbediende simpelweg meedeelde: ,,Deze documenten zijn allemaal vervalst." Vervalst? K. belde over haar toeren naar het bedrijf waar haar vriend Yves P. als bediende werkte. ,,Wie zoekt u? Yves P.? Die werkt hier niet. Die heeft hier nooit gewerkt."



Advocaat Ben Crosiers schetste tijdens het proces de ontreddering van zijn cliënte. ,,Het koppel was zes jaar samen. Elke ochtend vertrok meneer naar zijn werk. Het koppel had trouwplannen. De zaal, de bruidsjurk, de fotograaf, de weddingplanner waren vastgelegd. Zij hadden een koopovereenkomst voor een huis getekend. Daar zouden zij met hun dochtertje hun nestje uitbouwen. De toekomst zag er prachtig uit."

Vervalst geboortekaartje

Die toekomst bleek echter gebaseerd op een web vol leugens. Aanstaande echtgenoot Yves P. had een grenzeloze fantasie om zijn vrouw om de tuin te leiden. Zo fabriceerde hij zelfs een vals geboortekaartje om uit te leggen waarom de ondertekening van de hypothecaire lening was uitgesteld. De bankdirecteur was net vader geworden.



Hetzelfde verhaal met de laptop van K. Haar aanstaande man had haar wijsgemaakt dat zijn computer op het werk stuk was. Als hij haar Macbook tijdelijk mocht gebruiken, zou zijn werkgever hem een vergoeding van 150 euro per maand geven. Na enkele maanden vroeg mevrouw haar Macbook terug. ,,Schat, mijn baas weigert onze Macbook terug te geven. Ik heb tegen hem een klacht ingediend. Voilà." Yves P. legde het proces-verbaal met logo van de politie, naam en handtekening van de inspecteur op tafel. Allemaal vervalst.

Huwelijksreis

Slachtoffer K. verzamelde maar liefst twintig vervalste documenten van de bank, van werkgevers, reisbureaus, politie en gemeentebestuur. Zelfs de bestelbon voor de huwelijksreis naar Six Senses Laamu op de Malediven was een vervalsing.



Meester-leugenaar Yves P. is inmiddels in behandeling bij een psychiater. Hij gaf in de rechtszaal toe dat hij alle documenten had vervalst. ,,Toen ik K. in 2011 leerde kennen, leefde ik van een erfenis van 200.000 euro van mijn grootmoeder. Wij kwamen niets te kort. Later kon ik de rekeningen niet meer betalen, maar ik durfde K. niet vertellen dat ik geen werk had, nooit afgestudeerd was en geen enkele vorm van inkomen had. Toen ben ik begonnen met het vervalsen van documenten."



Een half jaar later perste Yves P. ook zijn eigen moeder af en hij mishandelde haar. De rechter vond alle vervalsingen bewezen. Yves P. heeft een blanco strafblad en kwam er daarom van af met een werkstraf van 100 uur. Zijn vriendin K. krijgt een schadevergoeding van 1.000 euro. Die schadevergoeding kan verder oplopen als er schadeclaims volgen voor het afgelaste huwelijk of de nietig verklaarde aankoop van de villa in Kapellen.