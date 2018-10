Verwoestende orkaan Michael aan land met windsnelheid van 250 km/u

8,8 miljoen euro 'Geef voor Sulawesi, ze zijn wanhopig!'

20:38 Met een landelijke actiedag zamelt Nederland vandaag via Giro555 geld in voor de slachtoffers op Sulawesi. De voorlopige teller stond woensdag rond 20.00 uur op 8,8 miljoen euro. Dat is bekendgemaakt in het NOS Journaal. En dat geld is hard nodig. Verwoeste dorpen blijven verstoken van hulp. Vivian van der Zaan (33) is daarom ook zelf een hulpactie begonnen voor haar familie in Batusuya.