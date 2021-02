Verzorgster Duitse dierentuin lichtgewond na aanval leeuw

Een verzorgster (25) van de dierentuin in het Duitse Osnabrück is zondag gewond geraakt toen een leeuw haar aanviel. Ze is niet in levensgevaar, maar werd uit voorzorg in het ziekenhuis opgenomen.

De verzorgster was zondagmorgen het leeuwenverblijf aan het schoonmaken toen ze aangevallen werd. In een statement laat de dierentuin weten dat zij zichzelf in veiligheid kon brengen.

Werkzaamheden in buitenverblijf

De dierentuin, die vanwege corona dicht is voor bezoekers, heeft vijf leeuwen. Tijdens het incident was er volgens Zoo Osnabrück geen mogelijkheid voor de katachtigen om uit het verblijf te ontsnappen. De 25-jarige was voor werkzaamheden in het buitenverblijf toen een leeuw haar aanviel. Die bracht met zijn poot verwondingen aan op haar rug.

Het dierenpark laat weten geschrokken te zijn door de gebeurtenis. ,,Gelukkig is ze niet in levensgevaar. We wensen het slachtoffer een spoedig herstel toe.” De politie spreekt van een ongelukkig bedrijfsongeval waar verder geen onderzoek naar gedaan zal worden.

Tijger doodde verzorger

Begin februari overleed een verzorger in een Oekraïense dierentuin door een aanval van een tijger. De 47-jarige man was de tijgers aan het voeren toen hij in zijn nek werd gebeten. Hij zou de veiligheidsregels hebben overtreden door het verblijf alleen te betreden tijdens het voederen.