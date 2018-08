Veulentje bleef 40.000 jaar perfect bewaard door permafrost

Een goudmijn voor archeologen en paleontologen: de Batagai-krater in Oost-Siberië. Dit stuk land is ongeveer een kilometer lang en verzakt sinds de jaren zes door het ontdooien van de aardbodem. Dit maakt dat er steeds meer fossielen kunnen worden opgegraven. Zo ook afgelopen maand, toen een team van onderzoekers vijf dagen aan de slag ging in de krater. En met succes.



,,Dit veulen heeft geen beschadigingen aan de botten als de organen en zelfs de vacht is nog intact. Het is ongelooflijk bijzonder om dit te vinden," vertelt het hoofd van het Yakutia Mammoth Museum tegenover de Siberian Times. Het beest heeft een schofthoogte van 98 centimeter en is destijds mogelijk verdronken. Het gaat om een zogeheten Lenskaya, een paardachtige die inmiddels is uitgestorven.



En nu? Eerst wordt de inhoud van de maag onderzocht om meer te leren over het dieet van de dieren. Later wordt nog een autopsie uitgevoerd op het dier.