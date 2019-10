Vier agenten doodgestoken in politiebureau Parijs, dader doodgeschoten

De aanval gebeurde vandaag rond één uur. Aanvankelijk was er volgens de Franse krant Le Parisie n sprake van een mogelijke tweede dader, maar dat is intussen ontkracht.

,,Ik heb een schot gehoord”, aldus een getuige die op de binnenplaats was. ,,Ik zag alleen agenten rond me en die trokken meteen hun wapen. Even later zag ik politiemannen in tranen. Ze waren in paniek en renden door elkaar. Heel wat mensen waren aan het huilen.”