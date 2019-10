Vier daklozen doodgeslagen in New York

Volgens de politie zijn ze aangevallen door een 24-jarige man met een metalen voorwerp, waarschijnlijk een honkbalknuppel. Deze man is opgepakt en zit vast. Ook het slagwapen is gevonden.



De aanval vond plaats in de wijk Chinatown, op de grens met de Lower East Side. De politie werd gewaarschuwd door iemand die zag dat een man op straat lag met ernstige verwondingen aan zijn hoofd. Kort daarop ontdekte de politie een tweede slachtoffer in dezelfde straat, en even verderop nog drie. Volgens een politiewoordvoerder is het niet duidelijk of er nog meer slachtoffers zijn.