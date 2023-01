Vier doden door Israëlische luchtaanvallen vliegveld Damascus; luchthaven weer operationeel

1 miljoen dollar in 2018, maar helemaal niets in 2020: belasting­aan­gif­ten Trump openbaar gemaakt

Het Huis van Afgevaardigden in de Verenigde Staten heeft de belastingaangiften van Donald Trump van de afgelopen jaren openbaar gemaakt. Daaruit blijkt dat de oud-president in 2017 slechts 750 dollar betaalde aan de fiscus. In 2020 betaalde hij zelfs helemaal geen belasting. Democraten vinden dat de Amerikaanse belastingdienst de aangiften niet goed genoeg heeft gecontroleerd.

