Vier doden en 43 gewonden bij treinongeluk in Turkije

Ook zouden er nog passagiers vastzitten in de twee rijtuigen die uit de rails liepen. Op foto's is te zien hoe de rijtuigen onder het staal van de grotendeels verwoeste brug liggen. Reddingswerkers proberen beklemde treinreizigers uit de verwrongen resten te bevrijden.



Volgens CNN Turk was de trein onderweg van Ankara naar Konya, in het zuiden van Turkije. Het ongeluk gebeurde omstreeks half zeven, vlakbij het station Marsandiz aan de rand van Ankara, zo'n acht kilometer vanaf het centrum.



De lokale autoriteiten zeggen dat de ontsporing het gevolg was van een botsing met een andere onderhoudstrein, die inspecties aan de rails uitvoerde. Hoe hard treinen reden op het moment van het ongeluk is nog onduidelijk. De trein stopt niet bij Marsandiz.