Vier doden en tientallen vermisten na noodweer in Duitse deelstaat Rijnland-Palts

Zeker vier mensen zijn om het leven gekomen door ernstig noodweer in het westen van Duitsland. In de zwaar getroffen plaats Schuld (Rijnland-Palts) worden volgens de autoriteiten ook nog tientallen mensen vermist. Daar zijn zeker zes huizen ingestort na overstromingen en hevige regen.

De politie schat dat 50 tot 60 mensen worden vermist en noemde de situatie in de plaats onoverzichtelijk. Ook zouden nog zo’n 25 andere huizen op instorten staan. Sommige inwoners hebben een veilig heenkomen gezocht op de daken van huizen. Reddingsoperaties zijn in volle gang.

Het noodweer kostte eerder ook al het leven aan zeker twee brandweerlieden, schrijft de Süddeutsche Zeitung. Zij kwamen om het leven bij reddingswerkzaamheden. Het gaat onder meer om een 46-jarige man die woensdagmiddag in Altena (Noordrijn-Westfalen) is meegesleurd door het water. Enkele uren later overleed ook een 52-jarige medewerker van de brandweer.

In de westelijke deelstaten Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts zijn op meerdere plaatsen rivieren buiten hun oevers getreden. Scholen in meerdere plaatsen blijven donderdag dicht en het treinverkeer is verstoord.

Andere landen

De regenval zorgt ook in België voor grote overlast. De Belgische minister van Defensie, Ludivine Dedonder, heeft toestemming gegeven om het leger in te zetten. Militairen voerden al ondersteunende operaties uit in de provincies Luik, Namen, Luxemburg en Belgisch-Limburg. Er zijn onder meer vrachtwagens ingezet om mensen te evacueren.

,,Verzoeken om assistentie en inzet van materiaal zullen op provinciaal niveau worden afgehandeld in overleg met de hulpdiensten ter plaatse”, zegt de woordvoerder van minister Dedonder. ,,Defensie kan helpen door onder meer de inzet van zodiacs, waterpompen, transport en huisvesting en andere middelen. Het personeel staat met de nodige middelen klaar om binnen de twee uur in te grijpen.”

De autoriteiten evacueerden preventief zo’n 1700 mensen in Chaudfontaine, een plaats in de provincie Luik. Die grenst aan de zwaar getroffen Nederlandse provincie Limburg. De burgemeester van de gemeente Trooz in Luik noemde de situatie woensdag “catastrofaal” en deed een beroep op het leger.

In het Oost-Belgische Eupen eistte de heftige regenval gisteren het leven van een 22-jarige man. De man sprong met een zwemband in het snel stromende water en werd vervolgens een tijdlang vermist. Later vonden de hulpdiensten zijn lichaam in een beek in de buurt van de Rotenberg. Hij kon niet meer gereanimeerd worden.

Luxemburg

In Marcourt, in de gemeente Rendeux in de provincie Luxemburg, wordt nog altijd gezocht naar een vijftienjarig meisje dat gisteren laat op de dag in de rivier de Ourthe is gevallen. Bij de zoekactie zijn duikers, brandweerlieden en drones ingezet. Er is de hele nacht naar het tienermeisje gezocht, maar zonder resultaat.

