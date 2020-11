Vier Franse agenten aangeklaagd voor afranselen zwarte man

Aanklager wil Franse agenten, die zwarte man mishandel­den, langer gevangen houden

29 november Drie van de vier Franse agenten die een zwarte man racistisch zouden hebben bejegend en mishandeld in zijn muziekstudio in Parijs, moeten voorlopig vast blijven zitten. Dat heeft de Franse aanklager Remy Heitz zondag geëist bij de rechtbank in Parijs, zo maakte hij bekend tijdens een persconferentie.