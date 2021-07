Vier Iraniërs in New York aangeklaagd voor plannen ontvoering journalist in VS

In de Amerikaanse stad New York zijn vier Iraniërs aangeklaagd voor het plannen van een ontvoering van een journalist in diezelfde stad. De vier zouden werken voor de geheime dienst van Iran en ook in dat land wonen. Volgens The New York Times zou een vijfde verdachte zijn aangehouden in Californië. Die verdachte zou geen onderdeel vormen van het ontvoeringscomplot, maar de plannen wel hebben gesteund, aldus de krant.

De aanklacht, die dinsdag openbaar werd gemaakt, noemt de naam van het doelwit van de ontvoering niet. Persbureau Reuters weet echter te bevestigen dat het gaat om de vrouwelijke, Iraans-Amerikaanse journalist Masih Alinejad. Zij is in haar berichtgeving vaak kritisch geweest op het regeringsbeleid in Iran, onder meer over corruptie en de strenge kledingvoorschriften waaraan vrouwen zich in Iran moeten houden.

Alinejad werkt onder meer als presentator van de talkshow Tablet op de Perzisch-talige tak van nieuwszender Voice of America. Ze ontvluchtte Iran in 2009.

Volgens de aanklacht huurden de vier Iraniërs onder valse voorwendselen privédetectives in om een niet bij naam genoemde journalist in Brooklyn te volgen. Ook werden familieleden en het huis van Alinejad gefilmd. Het doel van de ontvoering zou zijn de journalist ‘onder dwang naar Iran te krijgen, waar het lot van het slachtoffer op zijn best onzeker zou zijn’, liet openbaar aanklager Audrey Strauss in New York weten.

Alinejad zei dinsdag tegen Reuters in staat van shock te verkeren. Ze vertelde dat ze de afgelopen acht maanden heeft samengewerkt met de Amerikaanse FBI, nadat die haar benaderde met foto’s van haar potentiële ontvoerders. In 2020 schreef Alinejad al in de Amerikaanse krant The Washington Post dat de Iraanse regering had opgeroepen haar te ontvoeren.