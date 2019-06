Vier jaar later nóg een Bataclan-dode: ‘Hij vertelde hoe bang hij was om dood te gaan’

De aanslag op concertzaal Bataclan in Parijs, in november 2015, blijkt nóg een leven te hebben geëist. De dood van Guillaume Valette is een direct gevolg van de terroristische aanval, concluderen onderzoeksrechters twee jaar na zijn dood. Daarmee komt het aantal dodelijke slachtoffers van de aanslagen in Parijs op 131.

Hij haalde zijn schooldiploma’s met succes, vond een baan en hield van sport, muziek en dieren. Kortom: het leven was mooi. Maar op één avond veranderde alles voor Guillaume Valette.

Op 13 november 2015 ging hij naar de Bataclan, de concertzaal in Parijs. Hij was toen 29 jaar oud. ,,Ik zal het geluid van de mitrailleurs nooit meer vergeten’’, zei hij later tegen zijn ouders. Aan politieagenten vertelde hij hoe een doodgeschoten vrouw naast hem lag, op de vloer van de Bataclan: met haar ogen nog open, naar het plafond gericht.

Quote Hij keek altijd waar de nooduitgan­gen waren Arlette Valette, Moeder van slachtoffer Guillaume

,,Hij heeft er maar één keer met ons over gepraat’’, aldus zijn vader Alain in dagblad Le Parisien. ,,Hij vertelde hoe hij over bebloede lichamen heen rolde die in de Bataclan op de grond lagen. Over hoe bang hij was om dood te gaan. Over hoe hij op een brandcard lag te wachten.’’

Die 13e november 2015 doodden moslimextremistische terroristen, tijdens een concert van de Eagles of Death Metal, 90 bezoekers van de Bataclan door met automatische geweren op de menigte in de zaal te schieten en zichzelf daarna op te blazen.

Guillaume liep wonderlijk genoeg geen lichamelijk letsel op. Hij kreeg wel psychische klachten. ,,Hij ging minder uit en trok minder op met zijn vrienden’’, aldus zijn moeder Arlette. ,,Als hij nog wel eens naar een concert ging, keek hij altijd waar de nooduitgangen waren. Naar de bioscoop durfde hij niet meer en in de metro was hij altijd alert op achtergelaten pakketjes. Als er op tv of de radio over de aanslag werd gepraat, moesten we ‘m altijd uitzetten.’’

Volledig scherm 14 november 2015: overlevenden van de aanslag op de Bataclan lopen weg van de concertzaal. © EPA

Guillaume werd depressief, had last van een posttraumatische stressstoornis en werd opgenomen in een psychiatrische inrichting. ,,Twee jaar lang is hij gevolgd door een psycholoog’’, aldus moeder Arlette. Maar tevergeefs. In 2017 pleegde hij zelfmoord. Hij was 31.

De ouders weten het zeker: dat had te maken met de Bataclan. Guillaume was niet ‘gewoon’ depressief. Guillaume was óók een slachtoffer van de terroristen, net als de doden, net als de slachtoffers met lichamelijk letsel. ,,Geestelijke schade kan een persoon net zo hard treffen als een geamputeerd been of een verloren oog’’, aldus advocaat Claire Josserand Schmidt van de ouders.

De familie schakelde in 2018 een gespecialiseerde psychiater in, die op onderzoek uitging. Ze bestudeerde zijn klachten en keek naar zijn voorgeschiedenis. Haar conclusie: ,,De zelfmoord is wel degelijk het gevolg van de aanslag.’’

Terreurslachtoffer

Die conclusie is nu – voor het eerst – overgenomen door twee onderzoeksrechters in de zaak. Zij hebben de vader en de moeder erkend als civiele partij in een rechtszaak over de aanslag, wat een impliciete erkenning is van de status van hun zoon als ‘terreurslachtoffer’. ,,Het is een enorme stap vooruit, die nog wel door de rechter zelf bevestigd moet worden’’, aldus de advocaat.