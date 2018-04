Vier klimmers omgekomen in Alpen na vrieskou, vijf in kritieke toestand

Kandidaat spelshow wint miljoen, maar krijgt negentig euro

11:55 Hij had vijftien antwoorden op rij goed en zag zijn winst daardoor rap oplopen tot een miljoen pond. Toch krijgt Alan Russel maar een vergoeding van omgerekend negentig euro. Hij deed, helaas voor hem, mee aan een testuitzending van Who Wants To Be A Millionaire.