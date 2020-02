Vier zeldzame gorilla’s gedood door bliksem in Oeganda

coronavirus LIVE | WHO: Aantal besmettin­gen stabili­seert, maar nog te vroeg voor voorspel­lin­gen

22:49 Het dodental in China als gevolg van het coronavirus is opgelopen tot 722. Wereldwijd zijn er bijna 35.000 mensen besmet. In de Chinese stad Wuhan stierven gisteren een Amerikaan en een Japanner aan de gevolgen van het virus. In Frankrijk raakten vijf Britten besmet. Toch is het aantal besmettingen aan het stabiliseren, hoewel het nog te vroeg is om daar conclusies aan te verbinden. De laatste ontwikkelingen over de virusuitbraak lees je in ons liveblog.