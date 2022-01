Vierde dode geborgen bij grote gasexplosie Turnhout

UPDATE/VIDEOHet aantal slachtoffers van de gasexplosie in Turnhout is opgelopen tot vier. Het gaat om de persoon die eerder vannacht nog werd vermist, meldde burgemeester Paul van Miert vanochtend. Een vrouw kon eerder levend onder het puin vandaan worden gehaald.

Vrijdag rond 08.15 uur stortte een flat aan de Boerenkrijglaan in Turnhout, een Belgische plaats aan de grens met Nederland, in als gevolg van vermoedelijk een gasexplosie. De zoektocht naar slachtoffers is inmiddels stopgezet. In de loop van de nacht werden reeds twee lichamen geborgen.



Eerder werd door de reddingsdiensten één lichaam aangetroffen en na een urenlange reddingsactie kon een vrouw levend onder het puin vandaan gehaald worden. Reddingwerkers hadden contact met de vrouw Zij is naar het ziekenhuis gebracht. Pas na middernacht werden twee andere lichamen onder het puin aangetroffen.



Van Miert vroeg inwoners om tijdens de jaarwisseling zo min mogelijk bezig te zijn met vuurwerk. ,,Niet alleen voor de sereniteit na deze ramp, maar ook om de hulpdiensten niet te overladen die hier heel druk bezig zijn.” Het was lang onduidelijk hoeveel mensen zich in het pand bevonden ten tijde van de explosie.

Zoektocht

De hulpdiensten gingen de hele nacht door. Daartoe werd volgens de krant Het Laatste Nieuws een grote lichtinstallatie geplaatst. Reddingswerkers moesten voorzichtig te werk gaan bij de zoektocht. De vrees bestond dat het dak omlaag kan komen omdat muren zijn ingestort door de explosie. ,,De stabiliteit van het gebouw is niet goed. Maar het is wel belangrijk dat we zo snel mogelijk vooruitgaan om eventuele slachtoffers te vinden”, zei burgemeester Van Miert eerder tegen omroep VRT. ,,We moeten stuk voor stuk, brokje per brokje wegnemen.”

Volledig vernield

Videobeelden tonen hoe een groot deel van de gevel en de plafonds volledig is weggeblazen. Halve verdiepingen zijn naar beneden gestort door de knal en verschillende appartementen zijn volledig vernield. In het pand woonden tien mensen.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Reddingswerkers bij het puin na de gasexplosie in Turnhout, België. (AP Photo/Olivier Matthys) © AP

Medisch interventieplan

De brokstukken van het getroffen gebouw liggen honderden meters verderop. Bovendien zijn enkele auto’s beschadigd. ,,Eén appartement is volledig weg, daar kan je gewoon doorheen kijken”, aldus HLN-journalist Jef van Nooten. Het medisch interventieplan is van kracht in Turnhout.

Veel buurtbewoners zijn geschrokken van de explosie. ,,Ik sta nu nog te beven van de schrik", zegt Stephanie van Gorp tegen HLN. Zij woont in de buurt van de locatie. ,,We hebben zelfs glas in onze tuin liggen.”

Ook buurtbewoner Adil (28) kan nog steeds niet vatten wat zich vrijdagochtend afspeelde in het appartementsgebouw vlak naast hem. ,,Plotseling hoorden we een enorme knal. We keken uit het raam, maar zagen enkel stenen en metaal in het rond vliegen. Het leek alsof we in een oorlog waren beland", zegt hij.

Volledig scherm Een bed hangt uit een beschadigd appartement. Een zware gasontploffing in Turnhout verwoestte een appartementencomplex. (AP Photo/Olivier Matthys) © AP

Volledig scherm Een zware gasontploffing in Turnhout heeft een appartementencomplex zwaar beschadigd. (AP Photo/Olivier Matthys) © AP

