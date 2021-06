Vierde dode gevonden in Antwerpen, nog altijd één vermiste bij ingestorte school

Vrijdagmiddag stortte een deel van de school in aanbouw in, met in het kielzog ook een steiger. Tientallen mensen raakten bedolven of ingesloten, een twintigtal mensen raakte gewond. De situatie van vier van hen was vrijdagavond levensbedreigend, aldus de Belgische politie. Onder de zes mensen die vrijdag als vermist bleken opgegeven bleek één man in het ziekenhuis te liggen. Vier anderen zijn overleden. Naar de vijfde wordt nog druk gezocht.