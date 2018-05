Vierde man op de maan Alan Bean (86) overleden

UpdateAlan Bean, de vierde mens ooit die een maanwandeling maakte, is zaterdag op 86-jarige leeftijd overleden. Ruimtevaartorganisatie NASA en de familie van Bean lieten weten dat hij overleed in een ziekenhuis in Houston na een kort ziekbed.

,,Alan overleed vredig in Houston omringd door degenen die van hem hielden'', zei zijn vrouw Leslie in een verklaring.

Straaljagerpiloot

Bean werd in 1932 geboren in Texas, haalde in 1955 een diploma in de luchtvaarttechniek en ging als straaljagerpiloot aan de slag bij de Amerikaanse luchtmacht. In 1963 werd hij geselecteerd voor de derde lichting van NASA-astronauten, nadat hij een jaar eerder niet was gekozen voor de tweede lichting.

In november 1969 vloog hij met de Apollo 12-missie naar de maan, als piloot van de maanlander. Samen met zijn collega Pete Conrad zette hij voet op de maan, vier maanden na pioniers Neil Armstrong en Buzz Aldrin (Apollo 11).

Zijn tweede en laatste vlucht voerde Bean uit als gezagvoerder van Skylab 3, de tweede bemande missie naar het eerste Amerikaanse ruimtestation Skylab in juli 1973. In totaal spendeerde de astronaut 69 dagen, 15 uur en 45 minuten in de ruimte, waarvan 31 uur en 31 minuten op de maan.

Zelf zei Bean ooit over zijn passie voor de ruimte: ,,Denk je eens in: Elke dag is als je verjaardag en kerstmis in één. Ik bedoel, kun je je iets beters indenken?''

Passie

Veel gepensioneerde ruimtevaarders eerden hun voormalige collega op Twitter. Harrison Schmitt, één van de nog levende Amerikaanse maanreizigers, prees zijn enthousiasme voor ruimte en kunst. ,,Hij was ingenieur, straaljagerpiloot, astronaut en kunstenaar in één.''



Scott Kelly voegde daar aan toe: ,,De wereld heeft niet alleen een ruimtevaartpionier verloren, maar ook een uitzonderlijk kunstenaar die zijn ervaringen uit de ruimte terug naar de aarde bracht om te delen met de rest van de wereld.''



Na zijn pensioen werd Bean kunstschilder. Maar hij liet zijn astronautenbestaan nooit meer helemaal los en gebruikte onder meer maanstof in zijn werk.