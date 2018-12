Vierde slachtoffer van aanslag in Straatsburg overleden

De 29-jarige crimineel Chériff Chekatt schoot dinsdag op voorbijgangers in het centrum van Straatsburg. Daarbij vielen al drie doden raakten dertien mensen gewond. Chekatt zou een recent geradicaliseerde extremist zijn en vanuit terroristisch oogpunt hebben gehandeld.



De schutter liet zich na zijn daad door een taxi naar Neudorf, de wijk waar hij opgroeide, brengen. Hij schepte op tegen de taxichauffeur over de aanslag. ,,Weet je wat ik heb gedaan? Ik heb tien mensen gedood. Voor onze broeders die in Syrië zijn gestorven’’, vertrouwde hij de chauffeur toe.



Er volgde een klopjacht op Chekatt, maar de politieactie in de wijk bleef zonder resultaat. Donderdag werd de voortvluchtige gedood in Neudorf, in het zuiden van Straatsburg, door de politie gedood nadat een vrouw hem 's middag zag lopen en de politie waarschuwde.