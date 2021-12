Vijf doden bij frontale botsing in Duitsland

boete Blunder in Oostenrijk­se kliniek: chirurg amputeert verkeerde been van patiënt

Een Oostenrijkse chirurg heeft een boete van 2700 euro gekregen voor het amputeren van het verkeerde been van een patiënt. De 43-jarige arts is door de rechtbank schuldig bevonden aan grove nalatigheid. Hij erkende de fout, maar vertelde dat er sprake was van gebrekkige controle en communicatie in de kliniek waar hij werkte.

2 december