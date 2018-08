Vijf gevangenen in Arkansas dood door vervuilde drugs

In een zwaarbeveiligde gevangenis in de Amerikaanse staat Arkansas zijn vijf gevangenen dood gevonden, vermoedelijk na het gebruiken van vervuilde drugs. Dat heeft het ministerie dat over de gevangenissen gaat laten weten. Twee dode gedetineerden werden woensdag aangetroffen, sinds zondag waren al drie andere gevangenen overleden.

Leidinggevenden van de gevangenis in Arkansas vermoeden dat synthetische marihuana de oorzaak van de sterfgevallen is. De instelling gaf geen informatie hoe de drugs binnen was gekomen. ,,We zouden niet verbaasd zijn als de lijkschouwer constateert dat ongeoorloofde drugs de doodsoorzaak zijn", zei Jim DePriest, de voorzitter van het ministerie in de staat Arkansas.

DePriest vermoedt dat er een verband tussen de sterfgevallen is. ,,Er is een intern onderzoek en de staatspolitie van Arkansas doet eveneens onderzoek."

In gevangenissen in Arkansas proberen ze al maanden het gebruik van synthetische marihuana terug te dringen. Deze drug wordt als oorzaak van meerdere sterfgevallen gezien. Volgens gevangenismedewerkers waren in de zestien penitentiaire inrichtingen in de staat in 2017 meer dan duizend overdosissen en vielen er meer dan tien doden.