Vijf mensen neergestoken in Italiaanse stad Rimini, dader zocht eerder asiel in Nederland

Prins Andrew gedagvaard door Virginia Giuffre, die hem beschul­digt van seksueel misbruik

11 september De Britse prins Andrew is vrijdag gedagvaard door Virginia Guffre, de vrouw die hem ervan beschuldigt haar seksueel te hebben misbruikt toen zij slechts 17 jaar oud was. Volgens de advocaten van Giuffre zijn de vereiste papieren twee weken terug in ontvangst genomen door agenten die het hoofdverblijf van de prins in Windsor bewaken.